В матче пятого тура итальянской Серии А «Милан» дома сыграл вничью со столичной «Ромой» со счетом 3:3.

В составе россонери дубль оформил шведский нападающий Златан Ибрагимович, который отличился на 2-й минуте с передачи Рафаэля Леау и на 79-й минуте с пенальти. Еще один мяч у миланцев забил бельгийский форвард Алексис Салемакерс с передачи Рафаэля Леау на 47-й минуте встречи.

У джалоросси по мячу забили Эдин Джеко с передачи Лоренцо Пеллегрини на 14-й минуте, Джордан Верету с пенальти на 71-й минуте и Мараш Кумбулья на 84-й минуте матча.

После пяти туров команда Стефано Пиоли лидирует в турнирной таблице чемпионата Италии с 13 очками, подопечные Паулу Фонсеки занимают девятую строчку с восемью баллами.