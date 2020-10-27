Бывший американский чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье рассказал, почему Хабиб Нурмагомедов выбрал именно треугольник для технического нокаута в поединке с Джастином Гейджи.

По словам Кормье, он разговаривал с Хабибом, и тот сказал, что всю неделю смотрел интервью Джастина, в которых Гэтжи постоянно говорил, что не постучит и не сдастся. Кормье отметил, оказавшись в маунте, Хабибу было проще всего сделать рычаг локтя, любимый прием его отца, но он не захотел травмировать Гэтжи на глазах у его родителей, поэтому накинул треугольник и усыпил.

«Он не хотел ломать ему руку, потому что Джастин бы не сдался», — сказал Кормье, слова которого приводит журналист Ариэля Хельвани.

Напомним, Хабиб Нурмагомедов одержал победу над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 в Абу-Даби. Поединок закончился досрочно во втором раунде после того, как Нурмагомедов задушил Гэтжи треугольником. Эта победа стала 29-й для россиянина в карьере и 13-й в UFC.

После поединка Хабиб заявил, что этот бой стал для него последним в карьере.