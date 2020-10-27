Член совета директоров московского «Динамо» Сергей Степашин заявил об амбициозных планах своей команды.

По словам Степашина, никто не снимает задачу к 2023 году, к 100-летию «Динамо» команда должна быть одной из лучших в Европе, чтобы не мучиться с «Вольфсбергом» или еще с кем-нибудь.

«Сегодня есть понимание, чего мы хотим. Повторюсь, 2023 год — 100 лет «Динамо». Давайте, дай Бог, доживем до этого, переживем пандемию. И в 2023 году вы скажете: «А Степашин был прав — это одна из лучших команд Европы», — сказал Степашин, слова которого приводят «Известия».

Отметим, в данный момент «Динамо» занимает пятое место в российской премьер-лиге после 12 матчей, имея в активе 20 очков. В прошлом сезоне динамовцы стали шестыми и пробились в квалификацию Лиги Европы, где уступили тбилисскому «Локомотиву».