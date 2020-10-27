Российский нападающий петербургского СКА Антон Бурдасов рассказал о своем состоянии после коронавируса.

По словам Бурдасова, хоккеисты СКА долго не могли прийти в себя после пандемии — задыхались, были в плохой физической форме. Он отметил, как показал сегодняшний матч, это прошло.

«Все, кто болел коронавирусом, знают, что до полутора месяцев потом тяжело дышать, хотя по медицинским показаниям все нормально. Сейчас это отступило, ребята продышались, вирус покинул организм», — сказал Бурдасов, слова которого приводит «Р-Спорт».