В матче шестого тура английской премьер-лиги «Бернли» дома потерпел поражение от лондонского «Тоттенхэма» со счетом 0:1.

Единственный гол в матче на 76-й минуте забил южнокорейский нападающий гостей Сон Хын Мин, который отличился с передачи Харри Кейна.

28-летний кореец установил рекорд АПЛ: он стал первым футболистом в истории чемпионата Англии, которому удалось забить более шести мячей в первых трех выездных матчах своего клуба.

После шести туров команда Жозе Моуринью идет на пятом месте в турнирной таблице английской премьер-лиги, имея в активе 11 очков. Подопечные Шона Дайча занимают 18-ю строчку — после пяти игр у «Бернли» в активе лишь одно очко.

Следующий матч «Тоттенхэм» проведет 29 октября на выезде в рамках группового этапа Лиги Европы против «Антверпена». В АПЛ лондонцы 1 ноября встретятся дома с «Брайтоном». «Бернли» днем ранее дома примет «Челси».