Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов вошел в историю промоушена как третий боец, который сумел победить треугольником в титульном поединке.

Ранее это делали Андерсон Силва и Тони Фергюсон. Бразилец победил Чейла Соннена рычагом локтя в треугольнике на UFC 117 в 2010 году, а американец задушил треугольником Кевина Ли в поединке за временный титул на турнире UFC 216 в 2017-м.

Напомним, Хабиб Нурмагомедов одержал победу над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 в Абу-Даби. Поединок закончился досрочно во втором раунде после того, как Нурмагомедов задушил Гэтжи треугольником. Эта победа стала 29-й для россиянина в карьере и 13-й в UFC.

После поединка Хабиб заявил, что этот бой стал для него последним в карьере.