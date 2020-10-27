Бывший футболист московского «Спартака» Александр Самедов поделился мнением о чемпионской гонкой в российской премьер-лиге.

По мнению Самедова, «Зенит» в любом случае фаворит, даже несмотря на произошедшее за последнюю неделю. Футболист отметил, ЦСКА укрепился, и они будут только прибавлять. Самедов добавил, что с «Локомотивом» тоже непонятно, так как железнодорожники неплохо выглядели в Лиге чемпионов, но дома проиграли последней команде чемпионата.

«Многое будет зависеть от того, как эти команды смогут совмещать наши внутренние баталии с еврокубками. Исходя из того, что было в последнюю неделю – все команды проиграли, — для «Спартака» это, наверное, преимущество. Но я так не считаю, мне кажется наоборот, когда есть еврокубки, ты постоянно играешь и находишься в игровом тонусе. Наверное, это плюс. Но видите, как всё складывается. Наверное, подустали», — сказал Самедов, слова которого приводит «Россия 24».

Отметим, после 12 туров в чемпионате России лидирует «Спартак», у которого 27 очков. На втором месте с 25 баллами идет ЦСКА. Третий — «Зенит», у петербуржцев 24 очка.