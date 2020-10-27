Восьмая ракетка мира Андрей Рублев поделился мнением о победе над Норбертом Гомбошем в первом круге турнира в Вене.

По словам Рублева, ему очень повезло, что он хорошо начал матч, так как это придало уверенности в себе, и с каждым геймом теннисист играл все лучше и провел концовку на высоком уровне.

«У меня нет никаких ожиданий от турнира в Вене. Просто хочу выложиться в каждом матче, а там посмотрим. Я уже провел прекрасный сезон, так что мне нечего терять», — сказал Рублев, слова которого приводит официальный сайт АТР.

Напомним, российский теннисист Андрей Рублёв удачно сыграл первый круг турнира в Вене. Россиянин в первом матче турнира преодолел сопротивление словака Номберта Гомбоша в двух сетах со счётом 6:3, 6:2.