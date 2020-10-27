Во Владивостоке состоялся турнир по смешанным единоборствам в рамках промоушена Modern Fighting Pankration.

Главным поединком стал бой между двумя россиянами, Вячеславом Птицыным и Вячеславом Расловцом. Бой длился 55 секунд и завершился тяжелым нокаутом Расловца.

Сблизившись с оппонентом, Птицын нанес сопернику два удара, которые дизориентировали противника. Расловец потерял сознание от удара так быстро, что тело не упало на настил, а зависло в воздухе, после чего приземлилось на сетку и было поймано судьей.

Для Птицына эта победа стала третьей в его карьере в смешанных боевых искусствах. У Расловца это поражение стало дебютным.