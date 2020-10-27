Российский тренер по фигурному катанию Александр Жулин заявил, что Елизавете Туктамышевой нужно улучшить физическую форму для исполнения четверных прыжков.

По словам Жулина, ему очень нравится Туктамышева и ее новые постановки. Тренер уверен, если фигуристка подтянет физическую форму и сбросит пару килограммов, то у нее все получится.

«Глядишь, так и четверной прыжок вернется. Искренне желаю, чтобы она смогла бороться на равных с ученицами Этери Тутберидзе, но пока это невозможно. Видно, что Лизе тяжело», — рассказал Жулин, слова которого приводит RT.

Напомним Елизавета Туктамышева заняла третью строчку на этапе Кубка России в Сочи. Воспитанница Алексея Мишина начала программу фирменным тройным акселем, который отлично оценили судьи. Однако в дальнейшем Туктамышева сделал ряд помарок, что не позволило ей подняться выше третьего места.