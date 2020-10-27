Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов обратился к наследному принцу Дубая Хамдану ибн Мохаммеду Аль Мактуму за возможность проводить качественные тренировки.

«Большое спасибо за все, Хамдан ибн Мохаммед Аль Мактум. Все эти годы в спорткомплексе NAD AL SHEBA были невероятными. Вся наша команда благодарна тебе», — написал Нурмагомедов в своем Instagram.

Напомним, Хабиб Нурмагомедов одержал победу над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 в Абу-Даби. Поединок закончился досрочно во втором раунде после того, как Нурмагомедов задушил Гэтжи треугольником. Эта победа стала 29-й для россиянина в карьере и 13-й в UFC.

После поединка Хабиб заявил, что этот бой стал для него последним в карьере.