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  • 12:14,  27 октября 2020
Антидопинг
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CAS аннулировал победы Устюгова на ОИ в Сочи и Ванкувере

CAS аннулировал победы Устюгова на ОИ в Сочи и Ванкувере
Евгений Устюгов. Фото: СБР

Антидопинговая панель Спортивного арбитражного суда признала российского биатлониста Евгения Устюгова виновным в нарушении антидопинговых правил и аннулировала его результаты.

Об этом сообщил адвокат Устюгова Алексей Панич.

«Решение CAS ADD не является окончательным и может быть обжаловано в CAS в течение 21 дня», — сказал Панич, слова которого приводит ТАСС.

По информации Inside The Games, обвинения IBU в отношении Устюгова основывались на данных биологического паспорта биатлониста, который содержал высокие показатели гемоглобина.

Напомним, в феврале текущего года IBU аннулировал результаты Устюгова за определенный период. Спортсмен был обвинен в нарушении антидопинговых правил, а теперь его лишили обеих олимпийских медалей.

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