CAS аннулировал победы Устюгова на ОИ в Сочи и Ванкувере

Антидопинговая панель Спортивного арбитражного суда признала российского биатлониста Евгения Устюгова виновным в нарушении антидопинговых правил и аннулировала его результаты.

Об этом сообщил адвокат Устюгова Алексей Панич.

«Решение CAS ADD не является окончательным и может быть обжаловано в CAS в течение 21 дня», — сказал Панич, слова которого приводит ТАСС.

По информации Inside The Games, обвинения IBU в отношении Устюгова основывались на данных биологического паспорта биатлониста, который содержал высокие показатели гемоглобина.