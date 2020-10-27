Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов посетит Кремль по приглашению президента РФ Владимира Путина.

Об этом сообщил журналист ESPN Бретт Окамото, который ссылается на менеджера бойца Ризвана Магомедова.

«Президент России Владимир Путин поговорил с Хабибом по телефону и пригласил его в Кремль в Москву. Хабиб вылетает из Дубая в Дагестан, — написал Окамото в своем Twitter.

Напомним, Хабиб Нурмагомедов одержал победу над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 в Абу-Даби. Поединок закончился досрочно во втором раунде после того, как Нурмагомедов задушил Гэтжи треугольником. Эта победа стала 29-й для россиянина в карьере и 13-й в UFC.

После поединка Хабиб заявил, что этот бой стал для него последним в карьере.