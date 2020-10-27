Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина поделилась мнением о рейтинге самых великих фигуристов, составленный американским порталом Yardbarker.

В список не попали олимпийский чемпион Алексей Ягудин и олимпийская чемпионка Алина Загитова. Это возмутило многих поклонников фигурного катания.

«У Плющенко больше побед, чем у Ягудина. Если говорить о конкретных результатах. Плющенко – двукратный олимпийский чемпион. Ягудин один раз выиграл Игры. Плюс у Плющенко есть серебро олимпиады», – сказала Роднина, слова которой приводит РБК.

Также Роднина поделилась мнением и о непопадании в список Загитовой.

«Что там попадать? Надо по результатам смотреть. Это ведь не по принципу «нравится – не нравится», выбирают тех, у кого лучший результат», — заявила Роднина.

Напомним, портал Yardbarker составил список 25 лучших фигуристов всех времен, в который вошли шесть советских и российских спортсменов. Это Артур Дмитриев, Екатерина Гордеева, Сергей Гриньков, Евгения Медведева, Евгений Плющенко и Ирина Роднина.