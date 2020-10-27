Уткин: Почему бы «Зениту» не пригласить Почеттино? Денег у клуба как у дурака фантиков

Футбольный блогер Василий Уткин заявил, что считает целесообразным приглашение Маурисио Почеттино в петербургский «Зенит».

«Почему бы Почеттино и не приехать в «Зенит»? Денег у клуба как у дурака фантиков. Делать Почеттино совершенно нечего уже целый год. Провал в «Зените» вообще никак не отражается на карьере тренера, если только тренер, конечно, не россиянин. От Манчини вот только и осталось, что стоячий солярий на базе, а человек сборную Италии тренирует», – написал Уткин в своем телеграм-канале.