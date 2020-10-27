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  • 12:14,  27 октября 2020
ФК "Зенит"
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Уткин: Почему бы «Зениту» не пригласить Почеттино? Денег у клуба как у дурака фантиков

Василий Уткин
Василий Уткин. Фото: Facebook

Футбольный блогер Василий Уткин заявил, что считает целесообразным приглашение Маурисио Почеттино в петербургский «Зенит».

«Почему бы Почеттино и не приехать в «Зенит»? Денег у клуба как у дурака фантиков. Делать Почеттино совершенно нечего уже целый год. Провал в «Зените» вообще никак не отражается на карьере тренера, если только тренер, конечно, не россиянин. От Манчини вот только и осталось, что стоячий солярий на базе, а человек сборную Италии тренирует», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что сине-бело-голубые готовы предложить аргентинцу зарплату 6,5 миллионов евро в год, однако гендиректор «Зенита» Александр Медведев опроверг возможность прихода Почеттино и отставки главного тренера Сергея Семака.

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