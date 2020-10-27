Директор по спортивным вопросам департамента по развитию молодежного футбола «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением об игре сине-бело-голубых.

По словам Аршавина, природа поражений «Зенита» от «Брюгге» и «Рубина» разная. Экс-футболист считает, что «Зениту» не хватает свежести, даже Артему Дзюбе.

«Три игры за сборную его подубили. И по расписанию, оказывается, среди всех европейских команд «Зенит» сыграл больше всех матчей. А «Зенит» играет одним составом. Тому же Ракицкому матч дался не очень легко, он стоял на поле в моем стиле, – согнувшись в три погибели. В матче с «Брюгге» сказались две ошибки Вильмара Барриоса», — сказал Аршавин, слова которого приводит «Матч ТВ».

Он добавил, что «Боруссии» ни в коем случае нельзя проигрывать, иначе это повлияет и на чемпионат.