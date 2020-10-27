Команда Тутберидзе поздравила Щербакову с званием МСМК, замазав на приказе Косторную

Команда тренера Этери Тутберидзе в своем Instagram поздравила российскую фигуристку Анну Щербакову с присвоением звания мастера спорта международного класса.

Помимо Щербаковой, звание получила ее бывшая одноклубница Алена Косторная, но ее фамилию на приказе замазали.

Ранее Косторная тренировалась у Этери Тутберидзе, но в конце июля фигуристка перешла в академию Евгения Плющенко.

Напомним, Анна Щербакова победила на третьем этапе Кубка Росии в Сочи. Ученица Этери Тутберидзе победила в произвольной программе. Во время исполнения Щербакова отменно сделала флип в четыре оборота. Для Щербаковой это уже вторая победа на этапах национального кубка в этом сезоне. На втором месте оказалась юниорка Дарья Усаева, выполнившая свою программу только с одной ошибкой.