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  • 12:14,  27 октября 2020
Фигурное катание
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Команда Тутберидзе поздравила Щербакову с званием МСМК, замазав на приказе Косторную

Команда Тутберидзе поздравила Щербакову с званием МСМК, замазав на приказе Косторную
Алена Косторная. Фото: скриншот видео

Команда тренера Этери Тутберидзе в своем Instagram поздравила российскую фигуристку Анну Щербакову с присвоением звания мастера спорта международного класса.

Помимо Щербаковой, звание получила ее бывшая одноклубница Алена Косторная, но ее фамилию на приказе замазали.

Ранее Косторная тренировалась у Этери Тутберидзе, но в конце июля фигуристка перешла в академию Евгения Плющенко.

Напомним, Анна Щербакова победила на третьем этапе Кубка Росии в Сочи. Ученица Этери Тутберидзе победила в произвольной программе.  Во время исполнения Щербакова отменно сделала флип в четыре оборота. Для Щербаковой это уже вторая победа на этапах национального кубка в этом сезоне. На втором месте оказалась юниорка Дарья Усаева, выполнившая свою программу только с одной ошибкой.

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