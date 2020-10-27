Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов в своем Instagram показал фото сломанного пальца ноги.

В «сториз» Хабиб выложил два снимка: на одном — рентген пальца левой ноги от 7 октября, а на другом, сделанном 8 октября, виден опухший и посиневший палец.

Ранее стало известно, что перелом российский боец получил за несколько недель до боя.

Напомним, Хабиб Нурмагомедов одержал победу над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 в Абу-Даби. Поединок закончился досрочно во втором раунде после того, как Нурмагомедов задушил Гэтжи треугольником. Эта победа стала 29-й для россиянина в карьере и 13-й в UFC.

После поединка Хабиб заявил, что этот бой стал для него последним в карьере.