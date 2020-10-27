Пресс-служба «Ростова» сообщила московскому «Локомотиву», как обыгрывать мюнхенскую «Баварию» в Лиге чемпионов, сообщает «Москва.ру».

«Взяли блокнот и ручку? Ну, короче, смотрите. Пропустите первыми — ничего страшного. Не бойтесь их защитников, они падают на ровном месте, а в случае штрафного, просто перебросьте мяч через стенку! Желаем вам удачи в этом матче!» — написала пресс-служба «Ростова» в Twitter.

В ответ пресс-служба железнодорожников выразила надежду, что в «Ростове» не перепутали инструкции и не посоветовали действовать так, как в выездном матче, когда «Ростов» проиграл «Баварии» с разгромным счетом 0:5.

Напомним, матч будет проходить в Германии сегодня, 27 октября, стартовый свисток прозвучит в 19:55 по московскому времени. Бесплатная прямая трансляция будет доступна здесь.