«Локомотив» сыграет с «Баварией» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов. Чтобы понять, насколько ничтожны шансы москвичей, достаточно взглянуть на коэффициенты, которые предлагают букмекеры: победы «Баварии» — 1.15, ничья — 10.00, победа «Локо» — 20.00.

Выглядит даже унизительно для железнодорожников, но такова суровая правда: шансов действительно крайне мало. Дело даже не в «Локомотиве», все таки это не самая убогая России, просто «Бавария» — лучший клуб в мире прямо сейчас.

Мюнхенцы суперрезультативны: если взять всю осень и лето, у команды Ханса Дитера-Флика было лишь три матча, в котором она забивала меньше двух голов — финал ЛЧ, товарняк с «Марселем» (можно было и не считать) и игра с «Вердером». Как вы понимаете, игр без голов в этот период не было. Последний матч, когда «Бавария» не забивала, был 9 февраля с «Лейпцигом» (0:0). Проигрывали баварцы относительно недавно, ровно месяц назад «Хоффенхайму», но до этого они не знали поражений с 11 января, когда в товарищеском матче уступили «Нюрнбергу». В официальных матчах «Бавария» не проигрывала с 7 декабря 2019-го.

Этих фактов должно быть достаточно, чтобы называть «Баварию» лучшей. Никто не забивает так много и при этом не пропускает так мало. «Локомотив» же при своей тяге к обороне все равно получает достаточно голов от команд куда менее статусных. Поэтому задача у подопечных Николича в этой встрече должна стоять одна — сыграть достойно, не пропустить неприлично много и по возможности показать хоть какую-то борьбу. Этого будет достаточно, а дальше будет видно. Судя по форме «Атлетико», хотя бы одно очко в двух матчах у мадридцев можно будет отобрать, и потому биться за третье место в группе «Локо» обязан.