Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, каких боксеров считает лучшими в данный момент.

«Лучшие в мире? Прямо сейчас это Александр Усик, Василий Ломаченко и Канело Альварес. Три человека. Нет, четыре — еще Тайсон Фьюри. Но очень сложно решить, кто из них лучше», — сказал Хабиб, слова которого приводит Sky Sports.

Боец отметил, он очень хочет увидеть бой Усик — Фьюри. По мнению Хабиба, это будет хороший поединок, так как Усик хорош техникой и навыками. Хабиб добавил, что Фьюри тоже очень силен, но у Усика отличная работа ног и физическая готовность, и он не похож на других тяжеловесов.

Напомним, Хабиб Нурмагомедов одержал победу над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 в Абу-Даби. Поединок закончился досрочно во втором раунде после того, как Нурмагомедов задушил Гэтжи треугольником. Эта победа стала 29-й для россиянина в карьере и 13-й в UFC.

После поединка Хабиб заявил, что этот бой стал для него последним в карьере.