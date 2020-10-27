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  • 14:44,  27 октября 2020
СКА
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СДК КХЛ оштрафовал Кетова и Емелина после матча СКА — «Авангард»

СДК КХЛ оштрафовал Кетова и Емелина после матча СКА &#8212; &#171;Авангард&#187;
Яков Рылов и Евгений Кетов. Фото: ska.ru.

Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги рассмотрел эпизоды матча регулярного чемпионата между петербургским СКА и омским «Авангардом».

Как сообщает официальный сайт КХЛ, нападающий СКА Евгений Кетов дисквалифицирован на один матч и подвергнут денежному штрафу за эпизод, в котором Кетов на 12-й секунде толкнул на борт защитника «Авангарда» Алексея Емелина.

Во втором эпизоде, который касается нарушения со стороны Емелина на 14-й минуте, игрок омичей дисквалифицирован на одну игру и оштрафован за удар в колено форварду армейцев Евгению Тимкину.

Напомним, 27 октября в Петербурге состоялся очередной матч Континентальной хоккейной лиги, в котором СКА нанес поражение «Авангарду». Встреча завершилась со счетом 5:2. Главным героем матча стал форвард армейцев Эмиль Галимов, который отметился хет-триком.

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