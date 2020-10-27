СДК КХЛ оштрафовал Кетова и Емелина после матча СКА — «Авангард»

Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги рассмотрел эпизоды матча регулярного чемпионата между петербургским СКА и омским «Авангардом».

Как сообщает официальный сайт КХЛ, нападающий СКА Евгений Кетов дисквалифицирован на один матч и подвергнут денежному штрафу за эпизод, в котором Кетов на 12-й секунде толкнул на борт защитника «Авангарда» Алексея Емелина.

Во втором эпизоде, который касается нарушения со стороны Емелина на 14-й минуте, игрок омичей дисквалифицирован на одну игру и оштрафован за удар в колено форварду армейцев Евгению Тимкину.