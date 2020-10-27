«Фортуна» из Дюссельдорфа объявила о подписании контракта с российским вратарем Антоном Митрюшкиным.

Как сообщается на официальном сайте клуба, 24-летний голкипер подписал соглашение сроком на один год.

Отметим, «Фортуна» в сезоне-2020/21 выступает во второй немецкой бундеслиге, так как в прошлом году напрямую вылетела из первой. После пяти туров в активе команды четыре очка, она занимает 16-е место в турнирной таблице из 18.

Ранее Митрюшкин уже тренировался в составе французского «Монако», но покинул расположение команды после назначение главным тренером Нико Ковача. Россиянин сыграл за «Монако» сухой матч против бельгийского «Серкль Брюгге» — он вышел на поле на 34-й минуте игры. Но на товарищеский матч против «Стандарда», который стал первым для Ковача, Митрюшкина не взяли.