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  • 14:43,  27 октября 2020
Фигурное катание
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Лайшев: Отсутствие Загитовой в списке топ-25 связываю с санкциями вокруг России

Лайшев: Отсутствие Загитовой в списке топ-25 связываю с санкциями вокруг России
Алина Загитова и Ренат Лайшев. Фото: Instagram

Директор Центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев поделился мнением о рейтинге величайших фигуристов в истории по версии портала Yardbarker.

«Я еще не знал про этот список. Но, конечно, Загитова должна там быть. Это железно. Связываю все с санкциями, которые они придумывают вокруг нашей страны. Плющенко в этом списке? Евгений достоин, он великий спортсмен. Всегда красиво катался, спору нет. Мы очень рады и поздравляем его», – сказал Лайшев, слова которого приводит «Чемпионат».

Напомним, портал Yardbarker составил список 25 лучших фигуристов всех времен, в который вошли шесть советских и российских спортсменов. Это Артур Дмитриев, Екатерина Гордеева, Сергей Гриньков, Евгения Медведева, Евгений Плющенко и Ирина Роднина.

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