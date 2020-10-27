Лайшев: Отсутствие Загитовой в списке топ-25 связываю с санкциями вокруг России

Директор Центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев поделился мнением о рейтинге величайших фигуристов в истории по версии портала Yardbarker.

«Я еще не знал про этот список. Но, конечно, Загитова должна там быть. Это железно. Связываю все с санкциями, которые они придумывают вокруг нашей страны. Плющенко в этом списке? Евгений достоин, он великий спортсмен. Всегда красиво катался, спору нет. Мы очень рады и поздравляем его», – сказал Лайшев, слова которого приводит «Чемпионат».