За последние сутки в России было зафиксировано еще 16 550 новых случаев заболевания коронавирусом — новый суточный рекорд страны.

По официальным данным, на утро 27 октября в стране выявлено 1 547 774 заболевших в общей сложности, активных случаев — 362 245. За последний день полностью выздоровело 12 884 человека, 320 человек умерло. Выздоровело за все время пандемии 1 158 940 человек, умерло 26 589 пациентов.

За все время пандемии было проведено более 58,2 млн тестов на коронавирус.

Наибольшее число случаев за последние сутки зафиксировано в Москве — 4312 заболевших, в Санкт-Петербурге стало известно о 721 новых положительных тестах на коронавирус, в Московской области еще 496 новых случаев зафиксировано.