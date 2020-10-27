Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев поделился мнением о матче 12-го тура российской премьер-лиги против ЦСКА.

По словам Аджоева, он понимает, что при таком счете тему судейства обсуждать неуместно, но вопрос с пенальти, который был назначен в ворота туляков перед перерывом, очень большой. Аджоев отметил, когда он видит такие судейские решения, ему стыдно за весь российский футбол.

«Не снимаем ответственности с команды, это наше внутреннее дело, мы разберёмся. Но не сказать о том, что судейская бригада сработала «грамотно», тоже нельзя», — сказал Аджоев, слова которого приводит «Чемпионат».

Напомним, в игре 12-го тура чемпионата России московский ЦСКА нанес крупное поражение тульскому «Арсеналу» со счётом 5:1. Матч проходил в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Обслуживала матч бригада арбитров под руководством Игоря Панина, который назначил пенальти в концовке первого тайма — на четвертой добавленной минуте