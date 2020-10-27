Российская фигуристка Елизавета Берестовская в рамках Кубка России прыгнула два четверных тулупа, один из которых — в каскаде с двойным тулупом.

Элементы фигуристка исполнила в программе на музыку Ивана Ларионова «Калинка-Малинка». Берестовская получила 137,77 балла, из которых 76,43 балла за технику.

Ранее Берестовская стала победительницей второго этапа Кубка России по фигурному катанию в Москве в категории «Кандидаты в мастера спорта». В произвольной программе Елизавета Берестовская упала с двойного тулупа в каскаде с четверным тулупом (за что получила большую сбавку), а также со второго сольного четверного тулупа. В сумме за два проката Берестовская получила 202,42 балла, что позволило ей выиграть соревнования среди юниорок.