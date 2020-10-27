В матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов петербургский «Зенит» сыграет против дортмундской «Боруссии».

Встреча, которая пройдет в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк», начнется в 23:00 по московскому времени.

В первом туре команда Сергея Семака потерпела поражение от бельгийского «Брюгге» со счетом 1:2. Мяч петербургского клуба в свои ворота забили вратарь «Брюгге» Этан Хорват.

Подопечные Люсьена Фавра проиграли римскому «Лацио» со счетом 1:3. Единственный мяч в составе немецкой команды забил Эрлинг Холанд.

В данный момент «Боруссия» идет на последнем месте в таблице группы F, не имея в активе ни одного очка после первого тура. «Зенит» идет на третьем месте, также не набрав баллов.