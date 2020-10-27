Natus Vincere встретятся с OG в рамках онлайн турнира BLAST Premier Fall Series 2020 по CS:GO. Коллектив Александра s1mple Костылева встретится со своими соперниками в 18:30 по московскому времени.

Natus Vincere vs OG

«Рождённые Побеждать» оправились после поражения в полуфинале против Virtus.pro RMR-турнира IEM New York 2020 и уже выиграли свой первый матч против шведского состава NiP со счётом 2:0. NAVI сыграли за последние три месяца порядка 50 игр и имеют средний винрейт около 60%.

OG, в свою очередь, 24 октября выиграли матч за седьмое место на DreamHack Open Fall 2020 против Sprout со счётом 2:0, но в близкой борьбе и также выиграли свой открывающий матч против североамериканской команды Evil Geniuses со счётом 2:1, причём последняя карта завершилась со счётом 16-14.

Следить за этими трансляциями можете на официальном Twitch канале чемпионата — blastpremier.