В матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Краснодар» сыграет против лондонского «Челси».

Встреча, которая пройдет в Краснодаре на одноименном стадионе, начнется в 20:55 по московскому времени.

В первом туре команда Мурада Мусаева сыграла вничью с французским «Ренном» со счетом 1:1. В составе краснодарского клуба отличился Кристиан Рамирес.

Подопечные Фрэнка Лэмпарда разошлись миром с испанской «Севильей». Матч закончился со счетом 0:0.

В данный момент «Челси» идет на третьем месте в таблице группы Е, имея в активе одно очко после первого тура. «Краснодар» идет на первом месте, также набрав один балл. По одному очку также имеют «Ренн» и «Севилья», которые сыграют друг против друга в параллельном матче.