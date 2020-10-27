Тренер состава Team Vitality по CS:GO Реми XTQZZZ Квоньям поделился информацией о будущем тренировочном процессе французской команды и работы с шестым игроком команды Набилем Nivera Бенрлитом. Квоньям заявил, что коллектив будет совершать внутриигровые замены во время матчей.

На этой неделе мы приступим к тренировкам с Nivera. Мы уже получили слот на BLAST. Таким образом, Набиль будет играть на некоторых картах, чтобы оценить его потенциал. Это призвано облегчить его интеграцию, завоевать доверие в коллективе и привыкнуть к товарищам по команде. Как вы поняли, мы будем вносить изменения в состав по ходу матчей в соответствии с картами.

Тренер также пояснил, что клуб вынужден совершать такого рода замены из-за частых турниров. Пятёрка игроков не могут держать идеальную игровую и физическую форму долгое время. Наставник обратил внимание ещё на психологическое выгорание киберспортсенов и, по его мнению, возможность сделать замену хорошо скажется на общем тонусе команды.