В рамках третьего этапа Кубка России по фигурному катанию состоялось выступление юниорок с произвольной программой.

Победу одержала ученица Этери Тутберидзе Аделия Петросян. 13-летняя спортсменка в сумме получила 207,18 балла. Второе место заняла ученица Сергея Давыдова Елизавета Берестовская (204,19), которая прыгнула каскад из четверного тулупа и двойного тулупа и четверной тулуп.

Третьей стала Валерия Овчинникова (190,89), представляющая петербургскую школу «Звездный лед».

Ранее на третьем этапе Кубка России по фигурному катанию в Сочи завершились соревнования юношей в категории «Кандидаты в мастера спорта». Победителем этапа стал Матвей Ветлугин, набравший за два проката более 230,43 баллов. После короткой программы он шел шестым, но сумел отлично исполнить произвольную программу.