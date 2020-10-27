Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин посетил тренировку московского «Динамо».

Об этом сообщается в Twitter бело-голубых. Отмечается, 35-летний обладатель Кубка Стэнли посетил занятие команды перед матчем регулярного чемпионата КХЛ против «Авангарда».

Матч между «Динамо» и «Авангардом» состоится 28 октября в Москве.

Отметим, Александр Овечкин является воспитанником «Динамо», он играл в составе московской команды до переезда в Национальную хоккейную лигу.

Напомним, знаменитый российский хоккеист был также замечен на матче футбольного «Динамо». Перед игрой с «Краснодаром» Овечкин на весь стадион озвучил состав бело-голубых.

Ранее стало известно, что руководство «Вашингтон Кэпиталз» рассчитывает в ближайшее время начать договариваться о продлении соглашения с российским форвардом Александром Овечкиным.