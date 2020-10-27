Шутка про Dota 2 Beta зародилась ещё во время анонса самой игры разработчиками Valve и первым The International. Все знают из-за чего появилась эта шутка, папка с клиентом игры до сих пор называется «dota 2 beta», однако мало кто знает, что один из разработчиков просто забыл убрать приписку.

На reddit появилась информация о новом баге, связанным с героем Dota 2 Wraith King и Magic Lamp, который помогает избежать смерти героя после перерождения. Для осуществления этой возможности потребуется Magic Lamp, Aghanim’s Scepter и Eul’s Scepter of Divinity.

После смерти героя игрок на Wraith King с Aghanim’s Scepter переложил в основной инвентарь в слот для нейтральных предметов Magic Lamp, а после некоторого времени использовал на себя Eul’s Scepter of Divinity. После окончания призрачной формы героя он не погиб, а восстановил 400 единиц здоровья и предмета и выжил.

Также в MOBA от Valve был обнаружен ещё один баг, связанный с Silver Edge. Для его реализации потребуется меньше предметов и сделать это максимально просто. После того, как в одном из обновлений Silver Edge стал собираться из части Echo Sabre можно использовать эффект двойного удара без кулдауна, выкладывая предмет на землю.

Пользователи предположили, что этот баг будет более актуальным и благодаря нему будет возможность быстрее фармить за героев в лесу. Главная проблема этого бага заключается в опасности выкладывания предметов. Случайный контроль или невидимый герой могут забрать предмет в любую секунду.

Подобного рода баги появляются регулярно в Dota 2, но не спешите закидывать помидорами разработчиков. Создание подобного рода игры всегда сопутствует большому количеству недочётов и багов. В Dota 2 более 110 героев, ещё больше различных предметов и их комплектующих. Также у каждого героя имеется от четырёх способностей.

Если математически просчитать, то вероятность использования каждого предмета каждого героя с другими персонажами будет длиться годами. Именно поэтому все так и любят эту игру, за её многообразие, ведь каждая игра в рейтинговом матче 5 на 5 может быть абсолютно разной.