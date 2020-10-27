Директор Центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев высказал мнение о присвоении званий мастеров спорта международного класса фигуристкам Анне Щербаковой и Алене Косторной.

«Это здорово! Мы поздравляем Щербакову и Косторную. Это наши девочки, выступают за «Самбо-70», — приводит слова Лайшева портал «Чемпионат». По мнению директора школы, этот успех — заслуга отделения фигурного катания «Хрустальный», и в частности тренера Этери Тутберидзе.

Напомним, в команде Этери Тутберидзе поздравили с получением звания мастера спорта международного класса только Анну Щербакову: Алену Косторную, которая перешла летом 2020 года в академию Евгения Плющенко, на скриншоте приказа Министерства спорта просто замазали. Звание Косторная получила за успехи, которых добилась, тренируясь в группе Тутберидзе.