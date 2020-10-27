Аналитик и стример Ярослав NS Кузнецов поделился своим мнением о новых игроках в Dota 2. Кузнецов считает, что на абсолютно новых аккаунтах сидят игроки, знающие механику и разбирающиеся в игре и именно это может помешать новичкам в освоении игры.

В Доту вообще новички играют? Ща на абсолютно новом аккаунте Турбо запустил, чисто первая игра в жизни. Кругом одни задроты, ну как задроты – просто люди, которые шарят: что пикать, как играть, что покупать, что +- делать. Но это же моя первая игра в жизни якобы.

Многие пользователи поддержали мысль стримера и приводили свои примеры из своих первых игр в Dota 2. Игроки считают, что MOBA от Valve не приспособлена для новых игроков и именно это и может являться фактором оттока среднего онлайна в дисциплине.

Также возможной причиной оттока может стать один из героев. Профессиональный киберспортимен 28-летний Питер ppd Дагер возмутился в своём твиттере на тему героя в Dota 2. Дагер попросил у разработчиков игры удалить Techies из рейтингового матчмейкинга.