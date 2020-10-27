Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о тяжелой подготовке к титульному поединку против временного чемпиона Джастина Гэтжи.

Слова Нурмагомедова цитирует портал «Чемпионат». По словам Хабиба, подготовительный лагерь прошел очень тяжело. «Как прилетел туда, я где-то две недели болел. Я был в больнице шесть дней. Мы думали сняться. Начал тренироваться и палец сломал на ноге», — отметил боец.

По словам Хабиба, лагерь вышел очень трудным, однако тренировки и терпение принесли свои плоды.

Напомним, сегодня, 27 октября, Хабиб Нурмагомедов вернулся в Россию из Абу-Даби, где в прошлые выходные он в третий раз в карьере защитил титул чемпиона UFC. Россиянину удалось победить Джастина Гэтжи уже во втором раунде.