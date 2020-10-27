Российский лыжник, двукратный чемпион мира Сергей Устюгов выступил с критикой в адрес журналистов, которые путают его с однофамильцем Евгением Устюговым, который выступал в биатлоне.

В своем «Инстаграме» Устюгов опубликовал обращение к работникам СМИ, призвав их перестать быть неграмотными и непрофессиональными, а также не опираться на Google при поиске фотографий.

«Сначала разберитесь в вопросе и определите, кто есть кто, а потом уже публикуйте новости, будьте профессионалами, а не разгильдяями, в конце концов!» — написал Сергей Устюгов.

Напомним, сегодня стало известно о том, что Евгения Устюгова лишили медалей Олимпиад в Сочи и в Ванкувере, он проиграл суд в CAS. Публикации об этом некоторые издания сопроводили фотографией не биатлониста, а лыжника-однофамильца Сергея Устюгова.