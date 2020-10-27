Российский фигурист, чемпион мира среди юниоров в паре с Анастасией Мишиной Александр Галлямов рассказал о том, что вылечился от коронавируса.

В своем «Инстаграме» фигурист выложил фотографии с прогулки по осеннему Петербургу, а также сообщил о состоянии здоровья.

«Как же приятно выйти на улицу, и насладиться прогулкой по осеннему Петербургу. Да, я победил COVID-19!», — написал Галлямов, поблагодарив болельщиков за поддержку в сложный период.

Также фигурист посоветовал всем беречь себя и отметил, что лучшая защита — это маска и перчатки.

Напомним, из-за обнаружения коронавируса у партнера пара Анастасия Мишина/Александр Галлямов пропустила второй этап Кубка России в Москве. Также фигуристы были заявлены на этап КР в Казани, который пройдет в ноябре, неизвестно, смогут ли они участвовать в турнире.