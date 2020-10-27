Когда зарождался киберспорт и в компьютерных клубах геймеры играли в CS и DotA, уважение к соперникам и союзником было само собой разумеющееся, однако спустя годы, когда игры полностью ушли в онлайн-формат, гораздо проще высказывать недовольство относительно скилла другим игрокам.

Киберспорт очень эмоциональный вид деятельности, горечь от поражений и радость от побед настолько же яркие, как и при матчах классического спорта. Физический контакт в компьютерных клубах помогал геймерам держать язык за зубами, так как каждый отдавал себе отчёт, что соперник находится по ту сторону клуба.

Однако со временем всё сдвинулось в домашние компьютеры и игроки, в потоке ярких эмоций чаще стали забывать о том, что напротив них сидит такой же человек. Многие аналитики и комментаторы высказались о низкой культуре общения в интернете и их мысли подхватили геймеры более старшего поколения. Так Герман Gromjkeee Громов поделился своим мнением о нынешнем поколении геймеров.

Честно говоря, нынешнее поколение, которое целиком и полностью погрузило себя в интернет и делает шаги то ли в киберспорт, то ли просто вейстит время, играя в Dota 2, CS:GO, LoL и т. д., простите, совсем в край обезумело. Сидят *** в войсе по 15-17 лет, срут всех и вся. Нет ни малейшего воспитания, просто сапожники, притом это что в Dota 2, что в CS:GO на регулярной основе. Очень жаль, что это не наказуемо. Зато с мамками (мейтов) ходят в кинцо на последний ряд.

Мысли комментатора поддержал коллега Алексей yXo Малецкий, добавив, что прямо сейчас молодое поколение следит за вызывающими стримерами и копируют их поведение.

Тренер команды forZe по CS:GO Анатолий liTTle Яшин включился в диалог и вспомнил время, когда он был игроком в компьютерных клубах. Яшин также заметил, что многие нынешние стримеры не умеют играть и пытаются набрать популярность именно за счёт агрессии и критики в адрес других игроков.