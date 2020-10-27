Российская фигуристка, олимпийская чемпионка 2014 года в команде Юлия Липницкая поделилась фотографией своей маленькой дочери Каталины.

«4 месяца», — подписала Липницкая фото маленькой Каталины в «Инстаграме». Мамой фигуристка стала в июне 2020 года, факт рождения ребенка она скрывала около месяца. Отцом ребенка является фигурист Владислав Тарасенко, с которым Липницкая вместе тренировалась в группе Этери Тутберидзе.

Напомним, Юлия Липницкая завершила спортивную карьеру еще в 2017 году, после чего пробовала себя в роли телекомментатора на соревнованиях по фигурному катанию, а также выступала в ледовых шоу. Зимой 2020 года Юлия Липницкая исполняла главную роль в ледовом шоу Евгения Плющенко «Золушка», премьера которого прошла в Москве.