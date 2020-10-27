Комментатор Леонид Bobruha Чербуховский заразился коронавирусной инфекцией и планирует полностью отойти от медийной составляющей на некоторое время. Чербуховский заявил, что хотел побыть один для становления личности. Мыслями комментатор поделился в своём паблике ВКонтакте.

Выставил все посты на таймер, после появления первого в свет, я пропаду из всех сетей и перейду полностью в анонимный режим, связаться со мной можно будет только по почте или по новому номеру, который будут знать только родители и мой лучший друг. Это вынужденная мера, я хочу побыть один, все что было до этого — недостаточно для становления личностью, сейчас я сделаю себе кокон и буду в нем существовать в одиночестве.

Bobruha также добавил, что в данный момент не знает, как обстоит работа в студии, но компьютер и микрофон у ведущего есть. Чербуховский считает, что болезнь непредсказуема и с учётом его проблем с дыханием могут возникнуть серьёзные проблемы.