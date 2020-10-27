На сочинском льду произвольной программой девушек завершился третий этап Кубка России по фигурному катанию. В этот раз соревнование юниорок получилось весьма интригующим — в борьбе за первое место сошлись квадистка из ЦСКА и копия Медведевой из Хрустального.

Победу на турнире одержала воспитанница группы Этери Тутберидзе Аделия Петросян, которая обеспечила себе отличный задел в короткой программе (10 баллов отрыва из Берестовской). Для произвольной программы Петросян выбрала песню «Арцах» Ары Геворкяна, однако чисто исполнить программу не смогла, пускай в ней и не было элементов повышенной сложности.

Второе место заняла фигуристка ЦСКА Елизавета Берестовская, которая тренируется у Сергея Давыдова. У фигуристки не удался прокат короткой программы, но зато получился хороший прокат произвольной без падений (которого ждали долго), с двумя четверными тулупами — но один был приземлен в недокрут и засчитан с понижением базовой стоимости, это лишило фигуристку победы.

Музыка в произвольной программе у фигуристки была русская народная — в противовес Петросян Берестовская каталась под «Калинку-малинку».

Аделии Петросян уже сейчас прочат большое будущее несмотря на отсутствие прыжков ультра-си — многие поклонники фигурного катания уже сейчас называют ее второй Евгенией Медведевой. Фигуристки имеют армянские корни и чем-то похожи друг на друга внешне, уже сейчас Петросян показывает артистичное и вдохновенное катание. Теперь дело за техникой — в отличие от Медведевой, Петросян находится в очень юном возрасте и ее телу будет легче разучивать сложные прыжки.

Елизавета Берестовская пока идет по пути усложнения техники: в арсенале 12-летней фигуристки уже есть четверной тулуп, в процессе изучения — тройной аксель и четверной сальхов, а ведь спортсменка даже не вышла на международный юниорский уровень. Что касается самих программ — пока они в большей степени детские.

И ведь Кубок России не спешит сбавлять обороты — на завершающих этапах в категории КМС нас ждет новая битва штаба Тутберидзе и группы Давыдова. На одном из этапов сойдутся Софья Акатьева и Софья Самоделкина, эти фигуристки владеют тройным акселем и четверными прыжками, в том числе, и в каскадах.