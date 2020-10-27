Российский тренер по фигурному катанию Сергей Давыдов высказался о прогрессе своей ученицы Елизаветы Берестовской и ее выступлении на третьем этапе Кубка России в Сочи.

По словам Давыдова в интервью ТАСС, фигуристка волновалась в короткой программе, поэтому случился «клин» — падение, а в произвольной программе получилось прыгнуть два четверных тулупа.

«Параллельно учим тройной аксель, без него будет очень трудно выигрывать короткую программу, работаем через удочку, на тренажерах, для меня он первичен, но будем смотреть, как двигается дело», — отметил Давыдов, подчеркнув, что работа идет и над четверным сальховом.

По мнению тренера, к четверному спортсмен должен быть готов и приспособлен к исполнению прыжка, а сам прыжок должен быть удобным для спортсмена.

Напомним, Елизавета Берестовская заняла второе место на этапе Кубка России в Сочи.