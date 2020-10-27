Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов возглавил рейтинг бойцов промоушена вне весовых категорий.

Об этом сообщил сам боец в «Инстаграме», выложив обновлённый рейтинг UFC, на котором он поднялся на первую строчку, а Джон Джонс опустился на второе место.

В комментариях к рейтингу Хабиб отметил, что это была работа всей его жизни, и ему ничего не давалось просто так, а только упорным трудом, терпением и надеждой на Аллаха.

«И конечно же постоянный контроль и советы Отца, который вложил в меня очень много времени и труда», — добавил Хабиб.

Напомним, 24 октября Хабиб Нурмагомедов объявил о завершении спортивной карьеры после победы над Джастином Гэтжи.