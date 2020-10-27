Российский теннисист Карен Хачанов уступил в первом круге турнира АТР500 в Вене представителю Болгарии Григору Димитрову.

Спортсмены сыграли два сета на одном из кортов центра «Винер Штадхалле», это заняло чуть менее полутора часов. Счет по сетам 7:6, 6:3 в пользу Димитрова, первый сет болгарину удалось вытащить на тай-брейке со счетом 8:6.

На счету Хачанова три подачи навылет и четыре двойных ошибки, его оппонент за весь матч сделал пять эйсов и всего один раз ошибся на подаче.

В следующем круге турнира категории АТР500 в Вене Григору Димитрову предстоит сразиться с победителем пары Стефанос Циципас (Греция) — Ян-Леннард Штруфф (Германия). Эта игра состоится завтра, 28 октября, начало назначено на 13:00 по московскому времени.