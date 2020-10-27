Игрок состава HellRaisers по Dota 2 Илья lil me alone Ильюк в интервью официальному каналу киберспортивной организации поделился своими мыслями о карьере, новых игроках и составе VP.Prodigy.

Я осознал, что нужно жить дальше, когда VP с RodjER проиграли на The International и задизбандились. Вот только в тот момент я осознал, зачем это все. Я почувствовал истинное облегчение. На душе какой-то груз был, и я понял, что той команды больше нет, и все: этого всего нет.

Я думал, почему у меня долгое время не было команды. Если посмотреть сейчас на нашу сцену, то 80% — это новое поколение, new school. Все новички, челы из паблика, и у меня тупо нет знакомых.