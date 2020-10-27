Российская фигуристка Аделия Петросян, которая тренируется в группе Этери Тутберидзе в «Самбо-70», ответила, как относится к тому, что ее сравнивают с двукратной чемпионкой мира Евгенией Медведевой.

Слова Петросян цитирует агентство ТАСС. Фигуристка отметила, что очень уважает Евгению Медведеву, поскольку она очень хороший человек.

«Такое сравнение даже как-то поднимает мне настроение. Иногда у нас с Евгенией даже получается покататься на одном льду», — рассказала Петросян.

Отметим, Аделию Петросян и Евгению Медведеву сравнивают из-за похожей манеры катания и артистичности, а также из-за того, что обе фигуристки имеют армянские корни и чем-то схожи во внешних данных.

Сегодня, 27 октября, Аделия Петросян выиграла третий этап Кубка России по фигурному катанию в Сочи.