Главный тренер дортмундской «Боруссии» Люсьен Фавр высказал мнение о ближайшем сопернике команды в Лиге чемпионов — петербургском «Зените».

Слова Фавра с пресс-конференции приводит портал РИА Новости. По словам тренера, «Зенит» очень опасно атаковал в матче с «Брюгге» и мог победить, а проиграл только из-за нереализованных отличных моментов.

«У них опасная команда. Дзюба хороший форвард, который хорошо укрывает мяч корпусом, он очень высокий и сильный, умело действует в штрафной. У «Зенита» быстрая полузащита, которая любит атаковать», — сказал Фавр, подчеркнув, что в составе «Боруссии» смогут выйти все игроки кроме защитника Марселя Шмельцера.

Напомним, «Зенит» сыграет с «Боруссией» в Дортмунде завтра, 28 октября.