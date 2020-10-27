Российская фигуристка, двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова исполнила четверной лутц с риппоном (поднятыми вверх двумя руками).

Видео с исполнением прыжка ультра-си с усложнением выложил в своем «Инстаграме» выложил в своем «Инстаграме» тренер спортсменки, двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко.

«Ай да Саша, ай да молодца! 4Lz с руками наверх, такого еще не было!», — подписал видеоролик тренер.

Напомним, Александра Трусова имеет в своем арсенале все пять различных четверных прыжков: первыми она освоила четверные тулуп и сальхов, затем прыгнула четверной лутц и четверной флип, а в академии Евгения Плющенко впервые исполнила и четверной риттбергер. В произвольной программе фигуристка исполняла максимум четыре четверных прыжка.